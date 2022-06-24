Sihirli Annem'in Yıldızı Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu - Haberler

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Sihirli Annem'in Yıldızı Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

Snob Magazin - Magazin
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Sihirli Annem'in Yıldızı Müjdeli Haberi Böyle Duyurdu

2003-2012 yılları arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya teyze oldu. İşte detaylar...

İnci Türkay, Nevra Serezli, Metin Serezli ve Şahap Sayılgan gibi usta isimlerin rol aldığı 'Sihirli Annem'in çocuk yıldızı Zeynep O¨zkaya, teyze olmanın mutluluğunu yaşadı.

"SONUNDA TEYZE OLDUM"

Cansu isminde bir ablası bulunan Zeynep Özkaya, yeğeninin fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Özkaya, "Sonunda teyze oldum! O kadar farklı bir gündü ki bizim için... Çok ani gelişti ama çok şükür ki bütün süreci sağlıkla atlattık." ifadelerini kullandı.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihir Annem dizisinde canlandırmış olduğu Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kova burcudur.

Sihir Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerindede rol almış uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

Oyuncu ve Youtuber olmanın yanı sıra günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir.

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