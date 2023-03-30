Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki

Batuhan Işıktutan ve Yasin Obuz, 6 aydır aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek oldu. Asıl mağdurun Karacakaya olduğunu söyleyen Işıktutan ve Obuz'a sosyal medyada tepki yağmaya başladı.

Ayşe Aslanpay, 6 aydır aşk yaşadığı oyuncu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu da ortaya çıkan Batuhan Karacakaya, yaptığı açıklamada asıl mağdurun kendisi olduğunu ve darp edildiğini söyledi. Kısa sürede magazin gündemine oturan Batuhan'a Survivor'daki arkadaşları Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'dan destek geldi.

"ERKEĞE ŞİDDETE HAYIR, ARKANDAYIZ"

Bir süredir şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Atakan Işıktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeğe şiddet... Kardeşim büyük geçmiş olsun arkandayız. Ama adalet de arkanda olsun tüm erkeklerin" dedi. Yasin Obuz ise "Erkeğe şiddete hayır. Şimdiki zamane kurnaz kızları erkeklere şiddet şantajı yapıyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKİNCE PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Işıktutan ve Obuz paylaşımların ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Etimle kemiğimle nefret ettim" yorumunu yaptı. Tepkilerin büyümesiyle Obuz ve Işıktutan da paylaşımları sildi.