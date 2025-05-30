Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Masterchef'in "Şırdancı Mehmet"i Mehmet Çubuk, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Eşi darp raporu alırken, Çubuk iddiaları redderek "Kavga etmedik biraz bağrıştık" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mehmet Çubuk adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KOMŞULAR ŞİKAYET ETMİŞ"

Serbest bırakılan Çubuk, yaşanılanları şu sözlerle anlattı, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

UÇUŞ YASAĞI ALMIŞTI

Daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme gelen Çubuk, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli bir uçuşunda yanında getirdiği şırdanı yediği gerekçesiyle havayolu tarafından 6 aylık uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Şırdancı Mehmet'in bu hareketi, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.