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Sibel Taşçıoğlu: Ben olsam başka bir son yazardım

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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakterinin senaryo gereği ölerek diziden ayrılmasıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu, hayran buluşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karakterin vedasına dair senaristlere sitem eden oyuncu, "Ben olsam başka bir son yazardım" dedi. Hakkında çıkan "başka diziye geçti" ve "sağlık sorunları yaşadı" iddialarını da net bir dille yalanladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe Ünal karakteriyle izleyicilerin hafızasında derin bir iz bırakan Sibel Taşçıoğlu, diziden beklenmedik şekilde ayrılmasının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı. Taşçıoğlu, dizide birlikte rol aldığı Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile katıldığı bir etkinlikte hayranlarıyla buluşurken, hem duygusal anlar yaşandı hem de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FARKLI BİR SON DÜŞÜNÜRDÜM

Dizinin son bölümlerinde ani bir ölüm sahnesiyle veda eden karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Sibel Taşçıoğlu, senaryo ekibinin tercihine saygı duyduğunu ancak Pembe karakteri için farklı bir son hayal ettiğini dile getirdi: "Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş." Bu açıklamasıyla izleyicinin de duygusal tepkiler verdiği final sahnesine içten bir sitemde bulundu.

İDDİALARI YALANLADI

Diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialara da açıklık getiren başarılı oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti: "Başka diziye gittiğim iddiası yalan. 'Hastalığa yakalandı, tedavi için ayrıldı' söylentisi de doğru değil."

Sibel Taşçıoğlu: Ben olsam başka bir son yazardım
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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