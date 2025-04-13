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Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

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Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir programda kazandığı ilk parayla ne aldığını açıkladı. Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında, 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

Katıldığı bir programda "Kazandığınız ilk parayla ne aldınız?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı Sibel Can, "5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

SİBEL CAN: KAZANDIĞIM İLK PARAYLA APARTMAN ALDIM

Ünlü şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Can programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodrum yerine Miami'de villa almayı tercih ettiğini söyleyen Can, kazandığı ilk parayla da ne aldığını açıkladı. Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

"MİAMİ'YE BAYILIYORDUM"

Öte yandan Miami sevgisiyle bilinen Sibel Can şunları söyledi: "Miami Vice. Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi.

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

"MİAMİ'YE GİTTİĞİM AN EV ALMAYA KARAR VERDİM"

Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim. Daha gittiğim an ev almaya karar verdim. Dönünce de evimi seçtim aldım.

"BODRUM'DA HİÇ RAHAT EDEMEM"

Bodrum'da alacağıma, hiç rahat edemem. Bodrum'da alacağıma Miami'de alayım dedim. Bodrum'a gittim, başıma gelmeyen kalmadı. Benim babam da kızım Bodrum, Çeşme alma. Rahat edemeyeceksin. Yurt dışında derdi hep babam. Miami'ye tatile gittim ve evi aldım."

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Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kutu sermaye ))))))

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