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Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Evime bıçak gönderdi!"

Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf:
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Ünlü sanatçı Sibel Can, kendisini eşi zanneden saplantılı bir hayranı yüzünden yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Bıçak gönderince anladım ki bu iş artık normal değil" diyen Can, yaşananları emniyete bildirdiğini söyledi.

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, konuk olduğu programda yıllar önce yaşadığı tüyler ürpertici bir olayı anlattı. Sanatçı, kendisini eşi olarak gören saplantılı bir hayranı yüzünden büyük korku yaşadığını söyledi.

"FANATİK HAYRAN İŞİ ABARTTI"

İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Can, sunucunun "1990'lar ve 2000'lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusu üzerine çarpıcı bir hikâyeyi paylaştı. Sibel Can şu ifadeleri kullandı: Fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi, çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı. İçinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı. Yanında bir mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa çok seviyor diye ona da lokum aldım' yazıyordu."

Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Evime Bıçak Gönderdi!'

"EVİME BIÇAK YOLLADI"

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Can, başka bir gün gelen koliden çıkan bıçakla birlikte işin ciddiyetini fark ettiklerini belirtti: "İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis hızla harekete geçti ve bu saplantılı hayrana ulaştı. Allah iyilik versin."

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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