Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler programında boy gösteren Sibel Can, bu kez giydiği sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, son olarak Bursa konserinden pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı Sibel Can sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü. Siyah ve turuncu detaylara sahip elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.

"ACİL MOCACINIZI DEĞİŞTİRİN"

Bu elbiseyi görenler "Acil modacınızı değiştirin", "Elbise facia", "Bu kıyafetleri kim hazırlıyorsun çok zevksiz size hiç yakıştıramadım" yorumlarında bulundu.

İşte Sibel Can'ın o paylaşımı;