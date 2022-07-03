Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Ünlü sanatçı Sibel Can, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etti.

Ünlü sanatçı Sibel Can, bugün Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Sibel Can konseri ipatl ettiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.

İşte Can'ın yaptığı açıklama:

"Saygıdeğer Dinleyicilerim, Yaşadığım sağlık problemi sebebiyle, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğimiz konserimi çok üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. En kısa zamanda tüm heyecanımla sizlerle buluşmayı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum."

Snob Magazin / Magazin

Cemil Topuzlu Sibel Can Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title