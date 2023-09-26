Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Boşanma Kararı Aldı

1 YILLARI DOLMADI

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evliliklerinin çatırdamasının ardından boşanma kararı aldı.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen "eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir" hükmü engeliyle karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine Şeyma Subaşı avukatı Altın Mimir, Mohammed Alsaloussi de avukatı Emek Emre aracılığıyla geçen cuma günü Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı.

TARAFLAR İSTEDİ, YAYIN YASAĞI GELDİ

Mahkeme davanın tensip zaptında tarafların istediği yayın yasağını da kabul etti.

Kararda, "Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında ve internet ortamında, radyo, gazete vesair haber kuruluşlarında haber, röportaj ve benzeri şekilde tarafların şöhret ve haysiyetini, iş hayatını etkileyebileceğinden boşanma davası ile ilgili her türlü haberin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına, talep halinde, talep edilen yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, masrafı davalı gider avansından kullanılarak karar örneğinin ilgili yazılı ve görsel medya ile internet kuruluşlarına tebliğine" denildi.