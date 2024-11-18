Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı

Sansasyonel birliktelikleri ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ŞEYMA'NIN ATEŞLİ AŞK GECESİ

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Bali'de felekten bir gece çaldı. İkili samimi bir şekilde dans ederken, Brezilyalı model sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı. İkilinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.