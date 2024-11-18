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Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı

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Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Şeyma Subaşı, önceki akşam Bali'de Brezilyalı model Marlon Teixeira ile felekten bir gece çaldı. İkilinin samimi şekilde dans ettikleri görüntü kısa sürede magazin basınında gündem oldu.

Sansasyonel birliktelikleri ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ŞEYMA'NIN ATEŞLİ AŞK GECESİ

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Bali'de felekten bir gece çaldı. İkili samimi bir şekilde dans ederken, Brezilyalı model sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı. İkilinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalbatros :

milli o...

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu iğrenç kadın sırf daha fazla para kazanmak için paylaşım yapıyor onu da haber yapıyorlar..

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Hayatım boyunca bir vinilden bu kadar verim alan bir kadın daha görmedim

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