Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı
Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Şeyma Subaşı, önceki akşam Bali'de Brezilyalı model Marlon Teixeira ile felekten bir gece çaldı. İkilinin samimi şekilde dans ettikleri görüntü kısa sürede magazin basınında gündem oldu.
Sansasyonel birliktelikleri ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.
ŞEYMA'NIN ATEŞLİ AŞK GECESİ
Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Bali'de felekten bir gece çaldı. İkili samimi bir şekilde dans ederken, Brezilyalı model sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı. İkilinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.