Şeyma Subaşı sabah ritüelini açıkladı! Meğer enerjisinin sırrı buymuş

Kendi markasının ilk yıl dönümü kutlamasında konuşan Şeyma Subaşı, hem markasının başarısından hem de kişisel yaşam alışkanlıklarından bahsetti. Subaşı, güne erken başlamanın hayatında fark yarattığını söyledi, "Sabah erken kalkıyorum, yoga yapıyorum, dua ediyorum, meditasyonla dengeye geliyorum. Güne huzurla başlamak bana inanılmaz iyi geliyor. Zihin temizse, cilt de ışıldıyor."

LİMONLU SU VE TUZ KARIŞIMI: "ENERJİMİ ONDAN ALIYORUM"

Etkinlikte sağlıklı yaşam rutininden de bahseden Şeyma Subaşı, her sabah limonlu ve tuzlu su içtiğini anlattı, "Su en önemlisi. İçine biraz limon sıkıyorum, bir tutam tuz ekliyorum. Bu, elektrolit dengesini sağlıyor ve cildi içeriden besliyor. Güne bu karışımla başlamak enerjimi yükseltiyor." Subaşı, güzellik anlayışının dış görünümden çok içsel enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı, "İç huzur yoksa, en pahalı krem bile işe yaramaz. Benim güzellik sırrım iyi hissetmek."

"AZ AZ AMA HER ŞEYDEN"

Beslenme konusunda katı diyetlerden uzak duran Subaşı, dengeli bir yaklaşım benimsediğini belirtti, "Az az ama her şeyden yiyorum. Sadece domuz eti yemem, onun dışında yasak koymam. Vücudu dinlemek, onun ne istediğini anlamak önemli." Ayrıca spor öncesinde magnezyum desteği aldığını da söyledi, "Spor yaptığında magnezyum çok önemli. Kasları destekliyor, enerjiyi artırıyor. Vücuduna iyi bakarsan, o da sana karşılığını veriyor."

"RUHUNU BESLEMEYEN GÜZELLİK UZUN SÜRMEZ"

Kendine iyi hissettiren alışkanlıkları yaşamının merkezine koyduğunu belirten Subaşı, güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getirdi, "Ruhunu beslemeyen güzellik uzun sürmez. Kendini iyi hissettiğinde yüzün de ışıldar. Güzellik içten gelen bir enerji bence."