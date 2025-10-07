Haberler

Şeyma Subaşı sabah ritüelini açıkladı! Meğer enerjisinin sırrı buymuş

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şeyma Subaşı sabah ritüelini açıkladı! Meğer enerjisinin sırrı buymuş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendi markasının ilk yılını özel bir etkinlikle kutlayan Şeyma Subaşı, güzelliğini yalnızca dış görünüşe değil, yaşam tarzına ve içsel dengeye borçlu olduğunu söyledi. Her sabah erken kalkarak yoga, meditasyon ve dua ile güne başladığını belirten Subaşı, "Cildimi değil, ruhumu besliyorum. Güzellik içten gelen bir enerji," ifadeleriyle doğal yaşam felsefesini anlattı.

Kendi markasının ilk yıl dönümü kutlamasında konuşan Şeyma Subaşı, hem markasının başarısından hem de kişisel yaşam alışkanlıklarından bahsetti. Subaşı, güne erken başlamanın hayatında fark yarattığını söyledi, "Sabah erken kalkıyorum, yoga yapıyorum, dua ediyorum, meditasyonla dengeye geliyorum. Güne huzurla başlamak bana inanılmaz iyi geliyor. Zihin temizse, cilt de ışıldıyor."

LİMONLU SU VE TUZ KARIŞIMI: "ENERJİMİ ONDAN ALIYORUM"

Etkinlikte sağlıklı yaşam rutininden de bahseden Şeyma Subaşı, her sabah limonlu ve tuzlu su içtiğini anlattı, "Su en önemlisi. İçine biraz limon sıkıyorum, bir tutam tuz ekliyorum. Bu, elektrolit dengesini sağlıyor ve cildi içeriden besliyor. Güne bu karışımla başlamak enerjimi yükseltiyor." Subaşı, güzellik anlayışının dış görünümden çok içsel enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı, "İç huzur yoksa, en pahalı krem bile işe yaramaz. Benim güzellik sırrım iyi hissetmek."

"AZ AZ AMA HER ŞEYDEN"

Beslenme konusunda katı diyetlerden uzak duran Subaşı, dengeli bir yaklaşım benimsediğini belirtti, "Az az ama her şeyden yiyorum. Sadece domuz eti yemem, onun dışında yasak koymam. Vücudu dinlemek, onun ne istediğini anlamak önemli." Ayrıca spor öncesinde magnezyum desteği aldığını da söyledi, "Spor yaptığında magnezyum çok önemli. Kasları destekliyor, enerjiyi artırıyor. Vücuduna iyi bakarsan, o da sana karşılığını veriyor."

"RUHUNU BESLEMEYEN GÜZELLİK UZUN SÜRMEZ"

Kendine iyi hissettiren alışkanlıkları yaşamının merkezine koyduğunu belirten Subaşı, güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getirdi, "Ruhunu beslemeyen güzellik uzun sürmez. Kendini iyi hissettiğinde yüzün de ışıldar. Güzellik içten gelen bir enerji bence."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 302.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

annene ulaşsak olmaz mı

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babalarının mirası için notere gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Babasının mirası için notere gitti, hayatının şokunu yaşadı
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.