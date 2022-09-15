Şeyma Subaşı'nın doğum günü partisinde gizlice çekilen görüntüleri tartışma yarattı

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz Cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu. İlk olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler hakkında bazı yayın organları, Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını iddia etti. Subaşı'nın daha önce de uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar ortaya atılmış ancak ünlü isim bu iddiaları yalanlamıştı.

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz Cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ İDDİASI

Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde uyuşturucu kullandığını iddia etti. Hatta ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı, daha önce uyuşturucu kullandığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak Subaşı her defasında bu iddiaları reddetti. Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.

SEVGİLİSİNİ PEŞ PEŞE ÖPTÜĞÜ VİDEOYLA GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı sevgilisiyle ilişkilerine bir şans daha veren ve aşkını dolu dizgin yaşayan Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü bir videoyu yayınladı. 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını yayınlayan Subaşı, sevgilisiyle özel anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü isim, "Biliyorum, tipik videolar değil. Bu benim, biliyorum ben" notuyla Meedo ile öpüştüğü anları paylaştı.