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Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat

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Acun ılıcalı'nın ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve kısa sürede boşanan Şeyma Subaşı ilk kez için döktü. Alsaloussi 'nin ismini vermenen olay ifadeleri kullanan Şubaşı, "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey. seni her şekilde kandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Acun ılıcalı ile birlikte olmaya başladığı günden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı ayrılık kararı almıştı.

"İKİNCİ KOCAMLA ALAKALI"

5 aylık evliliğin ardından hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin ismini vermeden konuşan Şeyma Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek içini döktü:

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopatMohammed Alsaloussi - Şeyma Subaşı

"KENDİME İNANAMADIM"

"Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopat

"ADAM SOSYOPAT"

O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor."

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopat

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
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Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

para için binmediğin kucak kalmadı adam sosyopatmışta bilmem neymişte. bla bla bla

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