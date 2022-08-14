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Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

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Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şimdilerde Marmaris'te tekne tatili yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı aşkıyla romantik bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ege'de tekne tatiline çıktı. Otelde kalmak yerine teknede konaklayan çift magazin gündeminden düşmüyor.

Barışma sonrası sevgilisine jest yapıp 15 günlük tekne için 20 bin dolar kira ödeyen Alsaloussi bu hareketiyle Subaşı'nın gönlünü bir kez daha fethetti.

Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten romantik bir paylaşım geldi.

Sevgilisiyle teknede olduğu anları takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa ise, "Çok şanslıyım" notunu düştü. Subaşı'nın sevgilisi için yaptırdığı dövme ise dikkat çekti.

Snob Magazin / Magazin

Mohammed Al Saloussi Şeyma Subaşı Subaşı Ege Magazin Haberler

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