Haberler

Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel hayatı, açıklamaları ve ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez aşk hayatında kesin bir sayfa kapattı. Subaşı'nın, temmuz ayında ayrılıp kasımda yeniden barıştığı Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisinin, yaşanan mesafe sorunu ve destek eksikliği nedeniyle bir kez daha sona erdiği öne sürüldü.

  • Şeyma Subaşı ile Brezilyalı model Marlon Teixeira'nın ilişkisi kesin olarak sona erdi.
  • Ayrılığın nedenlerinden biri, Subaşı'nın hukuki süreç nedeniyle yurt dışına çıkamaması ve Teixeira'nın İstanbul'a gelmemesiydi.
  • Subaşı, yaşadığı psikolojik ve hukuki baskı sürecinde sevgilisinden yeterli desteği görmedi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, aşk hayatında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Subaşı'nın, temmuz ayında ayrılıp kasımda yeniden bir araya geldiği Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisinin bu kez kesin olarak sona erdiği iddia edildi.

"TÖVBE SÜRECİ" AŞKA DA YANSIDI

Son dönemde yasaklı madde kullandığını itiraf eden ve ardından "tövbe sürecine girdiğini" açıklayan Şeyma Subaşı'nın, bu zorlu dönemde ilişkisini de sorguladığı konuşuluyor. Yakın çevresine göre Subaşı, yaşadığı psikolojik ve hukuki baskı sürecinde sevgilisinden yeterli desteği göremedi.

Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

YURT DIŞI ENGELİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

İddialara göre ayrılığın temel nedenlerinden biri, Subaşı'nın hakkındaki hukuki süreç nedeniyle yurt dışına çıkamaması oldu. Bu durum, çift arasındaki mesafeyi daha da açtı.

Subaşı'nın seyahat edememesi nedeniyle görüşmelerin Marlon Teixeira'nın İstanbul'a gelmesine bağlı olduğu, Ancak ilişkinin en kritik döneminde Teixeira'nın Türkiye'ye gelmediği, Bu durumun Subaşı tarafından "yalnız bırakılma" olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Ünlü isme yakın kaynaklar, Subaşı'nın özellikle bu süreçte manevi destek beklentisinin karşılanmamasının ilişkide kırılma yarattığını savunuyor. Yaşanan soruşturma ve kişisel dönüşüm sürecinde sevgilisini yanında göremeyen Subaşı'nın, bu duruma tepkisiz kalmadığı ifade ediliyor.

Yakın çevresine göre Şeyma Subaşı, zor zamanlarında yanında olmayan bir ilişkiye yeniden şans verme niyetinde değil.

Elif Yeşil
Haberler.com
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı
Çakmak istediler verdi, sonrasında bu hale geldi

İstediklerini yaptı, sonra bu hale geldi
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Okan Buruk'tan bomba 11
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı

Trabzonspor'da kriz çıkardı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi

Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Rakibini dörtlediler
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti