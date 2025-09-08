Şevval Şahin eğlenceye 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı araçla çıktı

2018'de birincilikle taçlandırıldığı güzellik yarışmasıyla tanınan manken ve model Şevval Şahin, önceki akşam Bebek'te eğlence çıkışı görüntülendi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahin, bu kez yanındaki arkadaşlarıyla birlikte mekândan çıkarken kameralara yansıdı.

SEVGİLİSİNİN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇLA AYRILDI

Eğlencenin ardından hızlı adımlarla aracına yönelen Şevval Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tescilli güzelin, sevgilisi Burak Ateş'in kendisine sağladığı şoförlü ve korumalı otomobille bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" İBARESİ MERAK UYANDIRDI

Sabah'ın haberine göre, Şevval Şahin'in bindiği aracın ön camında yer alan ve Ticaret Bakanlığı'na ait olduğu anlaşılan "Resmî Hizmete Mahsustur" yazılı kart, objektiflere yansıdı. Bu detay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu ve tartışma konusu haline geldi.

TEPKİ GÖRDÜ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, "Resmi araçla gece turuna çıkmak da nedir, bu işin açıklaması yapılmalı" diyerek tepki gösterirken, kimileri de "Ünlüler ayrıcalık kullanmayı çok seviyor, bu da öyle bir olay işte" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler ise "Resmi araç eğlencede ne arıyor?" diyerek duruma şaşkınlığını dile getirdi.