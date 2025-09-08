Şevval Şahin eğlenceye 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı araçla çıktı

Haberler

Güncelleme:
2018'de birincilikle tescillenen manken Şevval Şahin, Bebek'te eğlence çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Şahin, sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği korumalı araçla uzaklaştı. Ancak aracın camındaki "Resmî Hizmete Mahsustur" ibaresi gözlerden kaçmadı ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2018'de birincilikle taçlandırıldığı güzellik yarışmasıyla tanınan manken ve model Şevval Şahin, önceki akşam Bebek'te eğlence çıkışı görüntülendi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahin, bu kez yanındaki arkadaşlarıyla birlikte mekândan çıkarken kameralara yansıdı.

SEVGİLİSİNİN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇLA AYRILDI

Eğlencenin ardından hızlı adımlarla aracına yönelen Şevval Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tescilli güzelin, sevgilisi Burak Ateş'in kendisine sağladığı şoförlü ve korumalı otomobille bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" İBARESİ MERAK UYANDIRDI

Sabah'ın haberine göre, Şevval Şahin'in bindiği aracın ön camında yer alan ve Ticaret Bakanlığı'na ait olduğu anlaşılan "Resmî Hizmete Mahsustur" yazılı kart, objektiflere yansıdı. Bu detay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu ve tartışma konusu haline geldi.

TEPKİ GÖRDÜ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, "Resmi araçla gece turuna çıkmak da nedir, bu işin açıklaması yapılmalı" diyerek tepki gösterirken, kimileri de "Ünlüler ayrıcalık kullanmayı çok seviyor, bu da öyle bir olay işte" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler ise "Resmi araç eğlencede ne arıyor?" diyerek duruma şaşkınlığını dile getirdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

buna bu izni veren bakanlığın

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Sabah baltayı taşa vurmuş galiba

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Üçkağıtçılikta herkes yolunu bulmuş yazıklar olsun böyle zihniyete

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
