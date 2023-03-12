Şevket Çoruh Tetikçinin Oğlu Dizisi İçin Kürtçe Öğreniyor

Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisi için Kürtçe öğreniyor. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde İskender adlı Diyarbakırlı bir iş mafya babasına hayat veriyor. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh , Tetikçinin Oğlu dizisinde İskender adlı Diyarbakırlı bir iş mafya babasına hayat veriyor. Şevket Çoruh yeni dizisi Tetikçinin Oğlu dizisi, için eşi Özge Çoruh ve kızı Turna'yla Bodrum'a taşındı. Ünlü aktör, karanlık bir iş insanı olan İskender'e hayat veriyor. O3 Medya ile Same Film'in ortaklığında çekilen dizinin birinci bölüm çekimleri bitmek üzere... FOX'ta ekrana gelecek dizinin mart sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Şevket Çoruh'un canlandırdığı İskender Diyarbakırlı, iş birliği yaptığı adamlara tersanesinde çiğ köfte bile yoğuran renkli bir karakter... Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un ekip arkadaşları Kansu Gül, Halil Tekeş, Damla Şahin Duralı ve Emre Örs'le beraber yazdığı dizi için Çoruh, rolünün hakkını verebilmek için Kürtçe kelimeler ve aksan da çalıştı.

Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizide Hilmi Cem İntepe ile Nükhet Duru konuk oyuncu olarak rol aldı. Oğlu Yiğit'le ilgili intikam yemini eden İskender'in büyük savaşına sahne olacak dizide başlıca rolleri Timuçin Esen (Korkmaz), Genco Özak (Güven), Serhat Kılıç (Esat), Sezin Akbaşoğulları (Huri), Baran Can Eraslan (Yunus), Bahar Şahin (Sibel), Esra Kızıldoğan (Nursel), Kaya Akkaya (Sarp) ve Aybike Turan (Kiraz) paylaşacak.