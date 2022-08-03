Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Saçını uzatıp bıyık bırakan ünlü komedyen yeni imajıyla dikkat çekti.

Maskesiz görüntülenen Okan Bayülgen, kameraları gördükten sonra koruyucu maskesini taktı.

Bayülgen, "Genelde sizi kırmam ama bu sefer işim var arkadaşlar" diyerek muhabirlerden izin istedi.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Kaan Okan Bayülgen (d. 23 Mart 1964, Cihangir, İstanbul ), Türk şovmen, oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçıdır.

OKAN BAYÜLGEN ÖZEL HAYATI

Okan Bayülgen, ilk evliliğini 19 yaşındayken tanışmalarından 13 gün sonra Fransız bir hanımla yaptı. Evlilikleri kısa sürdü ve ayrıldılar. Ardından Reklamcı Gaye Hanım'la yaptığı evlilikte uzun sürmedi. Üçüncü evliliğini ise 1996'de oyuncu Zeyno Gönenç'le yaptı ve 1998 de boşandı. 2009'da Şirin Ediger'le dördüncü kere evlenen Bayülgen'in bu evliliğinden İstanbul adını verdikleri bir kızları oldu ve çift, 2014'te boşandı. Bayülgen, uzun süredir Selin Atasoy ile aşk yaşıyor.