Sevgilisinin yemek sipariş geçmişine bakan model Wanessa Moura, aldatıldığını öğrendi

Shakira'nın Gerard Pique tarafından aldatıldığını buzdolabındaki reçel kavanozundan anlamasının ardından ünlü model Wanessa Moura'dan da bir açıklama geldi. Başına gelen aldatılma hikayesini anlatan model, ihaneti sevgilisinin yemek sipariş geçmişinden öğrendiğini söyledi.

SİPARİŞ GEÇMİŞİNDEKİ DETAY ELE VERDİ

Erkek arkadaşının telefonundan yemek siparişi verirken geçmiş alışverişlere bakan vegan model, vegan olmayan bir restorandan yemek siparişi verildiğini fark etti. Yemek siparişinden şüphelenen model, "Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım. Siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı" dedi.

KAMERADA SEVGİLİSİNİ BAŞKA KADINLA GÖRDÜ

Model, siparişin verildiği tarihlerde beraber yaşadığı erkek arkadaşının da kendisinin de ayrı ayrı seyahatlere çıktıklarını fark edince araştırmasını devam ettirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Moura, "Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu" şeklinde konuştu. İhanete uğradığını anlayan model, ilişkisini bitirdi.

SHAKIRA DA REÇEL KAVANOZUNDAN ANLAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Shakira da yasak aşkı buzdolabında bulduğu yarım kavanoz çilek reçeli ile fark ettiğini anlatmıştı. Pique'nin kesinlikle çilek reçeli yemediğini söyleyen Shakira, seyahatten döndükten sonra bulduğu çilek reçeli kavanozuyla şüpheye düşmüş ve bir süre sonra da gerçek ortaya çıkmıştı.