Sevenleriyle Video Mesaj Yoluyla Bir Araya Geliyor

Hayranlarının yoğun isteği üzerine popile.com platformuna dahil olarak sevenleriyle bir araya gelen başarılı rapçi, kısa sürede yüzlerce mesaj alarak hayranlarıyla görüntülü olarak buluşma fırsatı yakaladı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de ön plana çıkan Eypio'nun, çektiği her video ile yardım kuruluşlarına bağış yapılıyor olması ise sevenlerinin bir kez daha takdirini topladı.

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