Sevenleriyle Video Mesaj Yoluyla Bir Araya Geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevenleriyle Video Mesaj Yoluyla Bir Araya Geliyor

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Sevenleriyle Video Mesaj Yoluyla Bir Araya Geliyor

Türk rap müziğinin başarılı isimlerinden Eypio, video mesaj platformu popile.com'a dahil oldu.

Hayranlarının yoğun isteği üzerine popile.com platformuna dahil olarak sevenleriyle bir araya gelen başarılı rapçi, kısa sürede yüzlerce mesaj alarak hayranlarıyla görüntülü olarak buluşma fırsatı yakaladı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de ön plana çıkan Eypio'nun, çektiği her video ile yardım kuruluşlarına bağış yapılıyor olması ise sevenlerinin bir kez daha takdirini topladı.

Snob Magazin / Magazin

Eypio Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title