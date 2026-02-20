'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in giyiminden dolayı aşağılanmasının yankıları sürerken Star TV'de ekrana gelen 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken bir sahne yayınlandı.

Dizide köyden büyükşehre gelen genç bir kızı canlandıran oyuncunun yürüyen merdivenin ne olduğunu bilmemesi ve binmek istememesi ekran başındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu sahne için sosyal medyada da "Daha yeni şalvar giyen kadınlara 'ahırda inek sağ' denilmişken bu sahnede neyin nesi böyle... Bu ülkede yürüyen merdivenin ne olduğu herkes çok iyi bilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Bu yaşta bir kızın şu zamanda bu kadar cahil olmasına imkan yok. Bıktık bu tür dizlerden...

Skandal değil. Ülke bunu seviyor.

Zaten gına geldi artık. Yalı köşk dizilerinden...

Bu zamanın köylüsü seni suya götürür susuz getirir.

Kaynak: Haberler.com