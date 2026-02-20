Haberler

'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Güncelleme:
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden hedef alınmasının ardından, Star TV'de yayınlanan "Sevdiğim Sensin" dizisindeki bir sahne tartışma yarattı. Dizide köyden büyükşehre gelen genç bir karakterin yürüyen merdiveni bilmemesi ve binmek istememesi sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, sahnenin gerçeklikten uzak ve aşağılayıcı olduğunu savunarak diziye eleştiriler yöneltti.

  • Star TV'de yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde, köyden büyükşehre gelen bir karakterin yürüyen merdiveni bilmemesi ve binmek istememesi sahnesi tepki çekti.
  • Sosyal medyada, dizideki bu sahne için 'Bu yaşta bir kızın şu zamanda bu kadar cahil olmasına imkan yok' gibi yorumlar yapıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in giyiminden dolayı aşağılanmasının yankıları sürerken Star TV'de ekrana gelen 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken bir sahne yayınlandı.

Dizide köyden büyükşehre gelen genç bir kızı canlandıran oyuncunun yürüyen merdivenin ne olduğunu bilmemesi ve binmek istememesi ekran başındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu sahne için sosyal medyada da "Daha yeni şalvar giyen kadınlara 'ahırda inek sağ' denilmişken bu sahnede neyin nesi böyle... Bu ülkede yürüyen merdivenin ne olduğu herkes çok iyi bilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bu yaşta bir kızın şu zamanda bu kadar cahil olmasına imkan yok. Bıktık bu tür dizlerden...
  • Skandal değil. Ülke bunu seviyor.
  • Zaten gına geldi artık. Yalı köşk dizilerinden...
  • Bu zamanın köylüsü seni suya götürür susuz getirir.
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Şuna dikkat ettim senaristler belli bir yerden sonra saçmalamaya başlıyor sanırım kan gitmiyor beyinlerine.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

