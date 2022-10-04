Sevda Erginci, yıllar sonra Yasak Elma'ya geri dönüyor

Yasak Elma dizisinin ilk sezonlarında rol alan ve senaryo gereği yurt dışına taşındığı için ayrılan oyuncu Sevda Erginci, yıllar sonra geri dönüyor. Zeynep rolünü oynayan genç oyuncu, boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış biri olarak dönecek.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı, FOX'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek sürprizler yaşanacak. 6 sezondur devam eden dizinin ilk bölümlerinde oynayan Yıldız'ın ablası Zeynep, yıllar sonra geri dönüyor.

BİRKAÇ BÖLÜMDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Yıldız'ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan'a hayat veren Onur Tuna'yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti. Söylentilere göre Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Başarılı oyuncu Sevda Erginci'nin diziye temelli olarak dönmediği sadece birkaç bölüm de rol alacağı ileri sürüldü.