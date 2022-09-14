Sevda Demirel... 'O HANIMEFENDİ ŞİDDET GÖRMÜŞ!'

45 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde köpek saldırısına uğradığını ve yüzüne dikiş atıldığını açıklamıştı. Yaşanan olay üzerine köpeğiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Sevda Demirel, Altıntop'un başına gelenlerle ilgili konuşup; "Eğer haksızsam özür dileyeceğim" diyerek, dikkat çeken iddialarda bulundu.

'Yağmur' adlı yeni single şarkısı ile beğeni toplayan Sevda Demirel, bu olayın üzerine önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Köpeği Shila ile kameralara gülümseyen Demirel, basın mensuplarıyla konuşarak;

"Köpeğimin ansiklopedilerde ömür değeri 13 ila 15 yıl arasında gözüküyor ama maşallah 15'i devirdik.

Özel bakımla en uzun yaşayan bu cins köpek benim olacak ve kızım Shila'yi rekorlar kitabına sokacağım" dedi.

Yeni klibinden elde edilen gelirin tamamen hayvanların yararına kullanılacağını söyleyen Demirel, "Ben şarkının geliri ile sokak hayvanlarına mama alacağım.

Şarkıdan maddi bir beklentim yok" açıklamasını yaptı.

"BUNU HER HAYVANSEVER BİLİR"

Ülke olarak 'hayvan hakları bakımından ileri gittiğimizi', fakat 'kafa olarak geri kaldığımızı' söyleyen Sevda Demirel, önceki gün canını sıkan bir mevzudan bahsetti.

İsim vermeden, "Eğer haksızsam da o kişiden özür dileyeceğim" diyerek, köpek saldırısına maruz kaldığını sosyal medyadan yayınlayan Tuğba Altıntop'u kast eden Sevda Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Köpekleri kızdırmaz, onlara bağırmazsanız da size saldırmaları imkansızdır.

Bunu her hayvansever bilir. Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor.

"KÖPEĞE SUÇ ATMAK ÇOK YANLIŞ"

"İnsanlar belli olayları gizlemek için bu yollara baş vurur, 'ayağım kaydı' ya da 'tabelayı göremedim' derler; ama burada bir köpeğe suç atmak çok yanlış.

Bu hayvanlara karşı şiddeti normalleştirir" diyen Demirel, "Ben hayvanlar adına konuşuyorum, hiçbir köpek kolay kolay sahibine saldırmaz, saldırsa da yüzüne saldırmaz, ya eline ya ayağına saldırır" şeklinde konuştu.