Kayseri'de Sevcan Orhan rüzgarı esti

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nden sonra sahne alan sanatçı Sevcan Orhan, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun Olağanüstü Kongresi'nin ardından sahne aldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde Sevcan Orhan, seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan yüzlerce kişi, Orhan'ın seslendirdiği eserlerle hem eğlendi hem de duygu dolu anlar yaşadı. Orhan, Kayseri'de sahne almasının mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, konsere katılan dinleyicilere teşekkür etti. Konserde vatandaşlar da türkülere eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı