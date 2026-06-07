Haberler

Kayseri'de Sevcan Orhan rüzgarı esti

Kayseri'de Sevcan Orhan rüzgarı esti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağanüstü Kongresi sonrası sahne alan Sevcan Orhan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde seslendirdiği türkülerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nden sonra sahne alan sanatçı Sevcan Orhan, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun Olağanüstü Kongresi'nin ardından sahne aldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde Sevcan Orhan, seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan yüzlerce kişi, Orhan'ın seslendirdiği eserlerle hem eğlendi hem de duygu dolu anlar yaşadı. Orhan, Kayseri'de sahne almasının mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, konsere katılan dinleyicilere teşekkür etti. Konserde vatandaşlar da türkülere eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçakladı
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu yangın yeri: Bakan Fidan'dan mevkidaşı ile kritik görüşme
İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi

İsrail'e fırlatılan füzenin üzerine bir notla birlikte yapıştırıldı

İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı