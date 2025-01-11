Settar Tanrıöğen'in son halini gören tanımakta zorlandı

26 Ocak 2023'te beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçiren ve ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 15 Mart'ta da sağlığına kavuşup hastaneden taburcu edilmişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Birsen Altutaş'ın haberine göre kısa bir süre önce 'Kızıl Goncalar' dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıkan usta oyuncudan ilk set pozu geldi. Ancak usta oyuncunun son hali sevenlerinde endişe uyandırdı. Settar Tanrıöğen'in son haline sosyal medyada yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Tanıyamadım", "Sanki başka biri" gibi yorumlar yaptı.