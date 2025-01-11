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Settar Tanrıöğen'in son halini gören tanımakta zorlandı

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Beyin kanaması sonrası geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine giren Settar Tanrıöğen, uzun süre sonra setlere geri döndü. 'Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil olan usta oyuncunun sette çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Tanrıöğen'in son haline "Sanki başka biri" yorumları yapıldı.

26 Ocak 2023'te beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçiren ve ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 15 Mart'ta da sağlığına kavuşup hastaneden taburcu edilmişti.

Settar Tanrıöğen'in son halini gören tanımakta zorlandı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Birsen Altutaş'ın haberine göre kısa bir süre önce 'Kızıl Goncalar' dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıkan usta oyuncudan ilk set pozu geldi. Ancak usta oyuncunun son hali sevenlerinde endişe uyandırdı. Settar Tanrıöğen'in son haline sosyal medyada yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Tanıyamadım", "Sanki başka biri" gibi yorumlar yaptı.

Settar Tanrıöğen'in son halini gören tanımakta zorlandı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Torunlarınla oyna dede , halin yok..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yaşı var adamın beyin kanaması da geçirdi normal önemli olan oyunculuk yeteneği herkes yaşlanıyor sonuçta

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKralçıplak:

Saldıray abi kocamis

Yorum Beğen3
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