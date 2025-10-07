Setleri bıraktı, iş dünyasına adım attı! Tolgahan Sayışman'ın yeni mesleği

Yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, hem özel hayatları hem de uyumlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Çiftin evliliğinden iki Efehan ve Alina isminde iki çocukları bulunuyor. Sosyal medyada aktif olan ikili, aile yaşamından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlar, takipçileri tarafından "örnek aile tablosu" olarak yorumlanıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİRDİ

Sayışman, oyunculuk kariyerine ara vererek iş dünyasına yöneldi. Son dönemde inşaat sektörüne yatırım yapan Sayışman'ın, Arnavutluk ve Irak'ta birçok büyük ölçekli projeye imza attığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun şu anda dört farklı noktada aktif inşaat projesi yürüttüğü ve çalışmaları özel uçağıyla birebir denetlediği belirtildi.

ARNAVUTLUK VE IRAK'TA DEV YATIRIMLAR

Başarılı ismin yatırımlarının, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk merkezli olduğu ifade edildi. Arnavutluk'taki konut ve ticari projelerin yanı sıra Irak'ta da büyük çaplı inşaat çalışmaları yürütüyor. Yapıların modern mimari ile geleneksel dokuyu buluşturduğu, Sayışman'ın bu projeleri birebir yönettiği öğrenildi.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI'YLA GÖRÜŞME DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çift, geçtiğimiz aylarda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptıkları ziyaretle gündeme gelmişti.

Bu ziyaretin ardından Sayışman'ın, eşi Almeda'nın doğduğu topraklarda yatırım yaptığı ortaya çıktı.