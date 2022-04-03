Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı - Haberler

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı

Sevgilisi Cem Belevi ile tekrar barışan popçu İrem Derici, önceki akşam Zeytinburnu Olivium Avm'de sahne aldı. Konsere hasta geldiğini belirten Derici "Üç saat önce yatak yorgan yatıyordum. Arabada serum aldım" dedi.

22. yılını kutlayan Olivium'da İrem Derici'yi yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşlik etti.

Her söylenen şarkıya eşlik esen seyirci, bütün şarkıları bir ağızdan söyledi. Konsere hasta geldiğini belirten şarkıcı, "Arkadaşlar 3 saat önce evde yorgan, döşek yatıyordum. Biraz serum yedim ve buraya geldim. Hatta serumu arabada aldım." dedi.

Sahnede fıstık yeşili bir takım giyen ve saçlarına örgü yaptıran İrem Derici, şöyle konuştu: "Herkesin Ramazanını kutlarım. Bol bereketli ve huzurlu geçmesini dilerim. Tüm tuttuğunuz dileklerinizin olması, tüm dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle."

Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı

Snob Magazin / Magazin

İrem Derici, Magazin, Haberler

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