Sertab Erener'in estetik iddialarına yanıtı: Makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sertab Erener'in daha genç görünmek için elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını ileri sürdü.

Sertab Erener, kendisine yönelik yapılan yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla karşılık verdi.

Sertab Erener, fotoğraflarına "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notunu düştü.