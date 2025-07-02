Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla son noktayı koydu. Sarıkaya'nın doğum günü için peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yeni yaşını bikinili pozlarıyla kutladı. Oyuncunun tanga bikinisiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sarıkaya, bikinili fotoğraflarından hemen sonra sevgilisi Mert Demir ile romantik anlarına ait kareleri de takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Doğum günüm kutlu olsun" notunu düştü. Bu paylaşımla, ünlü çift hakkındaki ayrılık iddiaları tamamen ortadan kalktı.