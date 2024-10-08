Üye Girişi
Haberler

Serenay Sarıkaya'dan, Gülben Ergen'e 'Narin' cevabı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Gülben Ergen, 18 gün önce kayıp ilanı verilen ve sonrasında cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak Serenay Sarıkaya'yı eleştirdi. Ergen, sosyal medya hesabından Sarıkaya'yı duyarsızlıkla suçladı. Sarıkaya ise Ergen'in eleştirilerine 'Bana yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum' şeklinde yanıt verdi.

21 Ağustos'ta verilen kayıp ilanı sonrası 18 gün cesedi bir dere kenarında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.Narin cinayetiyle ilgili ilk günden beri paylaşımlarda ve çağrılarda bulunan şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı evle adından sık söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı hedef almış, onu duyarsız olmakla itham etmişti

Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının evlerinin kapılarını açtığı dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olmuş Rumeli Hisarüstü'ndeki evinde özel pozlar veren oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'NARİN BÜYÜSEYDİ HAYRAN OLACAKTI'

Yaşadığı evle magazin gündemine bomba gibi düşen Sarıkaya'ya Gülben Ergen'den eleştiri gecikmedi. Sarıkaya'yı duyarsız olmakla suçlayan Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" ifadelerine yer verdi

SERENAY'DAN GÜLBEN'E 'NARİN' CEVABI

Dün akşam katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, Gülben Ergen'in eleştirilerine de cevap verdi. Sarıkaya,

"Bana yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya'dan, Gülben Ergen'e 'Narin' cevabı
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Serenay Sarıkaya Sosyal Medya Gülben Ergen Narin Güran 3-sayfa Magazin Ünlüler Hukuk Medya

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Kiralamalarda bunu yapanlara ağır ceza yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.