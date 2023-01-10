Seren Serengil... HASTANEYE KALDIRILDI!

Söylemezsem Olmaz'da Bircan Bali ve Arto ile sorunlar yaşayan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Seren Serengil'in sevgilisi hastaneden paylaşım yaparak "Şuuru bulanık" dedi. Herkes "Seren Serengil'e ne oldu?" merak etse de henüz detaylar açıklanmadı.

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündemde.

Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu.

Ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

Seren Serengil'in sevgilisi bir paylaşım yaparak şaşırttı.

Mustafa Tohma açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık.

Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.