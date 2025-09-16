Haberler

Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında yıllardır gündemde olan "Emrah ile aşk" iddialarına ilk kez bu kadar açık yanıt verdi. "Hayatım boyunca sevdiğim birini saklamadım ama Emrah'la hiçbir alakamız olmadı. Hiç sevgili olmadık" sözleriyle söylentilere noktayı koydu.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Haber Bahane programında uzun yıllardır gündemde olan "Emrah ile aşk" iddialarına yanıt verdi. Serengil, söylentileri kesin bir dille yalanladı. Seren Serengil, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Serengil, yıllardır konuşulan "Emrah ile aşk yaşadı" iddialarına ilk kez bu kadar net cevap verdi.

"HİÇ ALAKAMIZ OLMADI"

Ünlü sanatçı, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı, "Hayatım boyunca sevdiğim birini saklamadım, gizlemedim. Hep öyle anıldık ama Emrah'la hiçbir alakamız olmadı. Hiç sevgili olmadık." Serengil ise sözlerine devam ederek, magazin dünyasında sıkça yakıştırıldıklarını ancak bu iddiaların asılsız olduğunu yineledi, "Arkadaştık ama bir aşk ilişkimiz hiç olmadı. Yakıştırıldık ama asla öyle bir şey yaşanmadı. Ünlü sanatçının bu açıklamaları, yıllardır süregelen dedikodulara noktayı koyarken, röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

"SEN CİMRİ ADAM SEVMEZSİN"

Bu açıklamanın ardından sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Emrah'ın cimriliğiyle ilgili esprili bir yorum yaparak, "Emrah'ın bile cimrilik huyu var zaten, sen cimri adam sevmezsin" dedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
