Bir süredir annesiyle küstü! Seren Serengil paylaştığı fotoğrafla düşman çatlattı

Uzun bir süredir miras meselesi yüzünden ailesiyle küs olan Seren Serengil, annesiyle barıştı. Sosyal medyadan o anları paylaşan Serengil, annesiyle olduğu fotoğrafın altına "Annem olsun gerisi olmayıversin çünkü onsuz ben çok fakirim" notunu düştü.

Nevin Teoman, kendisine bakacağı vaadiyle 30 milyon değerindeki evini verdiği kızı Seren Serengil'e "Beni kandırdı" diyerek dava açtı. Davayla ilgili gizlilik kararı olduğunu söyleyen Serengil, annesinin davayı diğer kızlarının korkusundan dolayı açtığını dilekçede yazılanlardan haberinin olmadığını söyledi. İkilinin bu sebepten ötürü bir süredir küs olduğu öne sürülürken, Seren Serengil'den duruma nokta bir paylaşım geldi.

ANNESİYLE BARIŞTI

Serengil, annesiyle olan fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşarak "Şimdi en mutlu en neşeli en zengin en zengin benim annem is back. Aramızı bozmak isteyenler avuçlarını yaladılar benim annem beni bilir ve bana çok düşkündür her anne gibi ama benimki sanırım bir tık daha fanatik hep dedim size bu işler annemin işleri değil diye neyse umarım bizi rahat bırakırlar artık.

"ONSUZ BEN ÇOK FAKİRİM"

Bir geldi bütün havam değişti ne kadar güçlü hissediyorsun ne kadar özlemişim anlatamam bu yıl çok kötülüklerle karşılaştım ama Allah hep oyunları bozar ve bozdu.. Annem olsun gerisi olmayıversin çünkü onsuz ben çok fakirim" dedi. Paylaşım dakikalar içinde on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Seren Serengil'in annesiyle o fotoğrafı

NE OLMUŞTU?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, annesine ait evi üzerine aldığı iddiasıyla davalık oldu. Anne Nevin Teoman, kızının daireyi ona bakacağını söyleyerek üstüne aldığını iddia etti. Annesi Nevin Teoman ile üvey kardeşleri yüzünden de bozuşan Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"NEYE İMZA ATTIĞIMI BİLMİYORUM, EVİMİ ÜZERİNE GEÇİRDİ"

Teoman mahkemeye başvurarak "Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi" diyerek dilekçe verdi. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Öztürk Serengil'den olan kızı Selin Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

ANNESİYLE MESAJINI YAYINLADI

Davanın geçtiğimiz sene açıkladığını ve yayın yasağının olduğunu söyleyen Seren Serengil ise Instagram hesabından annesiyle olan bir mesajını yayınlayarak hakkındaki iddialara cevap verdi. Annesinin kendisine "Benimle ilgili değil, ablanlar yaptırdı" mesajını paylaşan Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"ANNEM KORKTUĞU İÇİN DAVA AÇTI"

"Geçen sene açıldı bu dava ve dava açıldıktan sonra ben anneme bir ses kaydı attım annecim bu ne diye. Annem bana bu cevabı attı... Ve biz dava açtığı halde annemle görüştük çünkü annem onlardan korkusuna bu davayı açtı hatta dava dosyasında benim için yazılanlardan bile haberi yoktu, ben ona okuyunca ablamın avukatları için 'Allah cezalarını versin' dedi. Annem hem GATA Devlet Hastanesi'ne gitti hem noterde vasiyet verdi hem de ömür boyu bakım sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme şunu içerir... Evimi kızıma hibe ediyorum o da bana baksın ömür boyu"