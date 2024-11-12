Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan "İntihar" çıkışı

Uzun yıllardır kumar yüzünden borçları olan Serdar Ortaç son olarak yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği ünlü sanatçı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"BIRAKMAZSAN SONUN İNTİHAR"

Kumar illetine musallat olanlara tavsiyelerde bulunan ve bırakmadıkları takdirde sonlarının "İntihar" olacağına dikkat çeken Serdar Ortaç, "İstersen 'bilsem ki' yaz istersen 'bu devirde kimse sultan değil padişah değil' yaz hiçbir işe yaramaz. Topluma kötü örnek olma. Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi ve sigarayı bir gecede nasıl bıraktıysam bu illeti de bıraktım. Bekleyelim görelim" ifadelerine yer verdi.