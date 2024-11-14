'Yasa dışı bahse teşvik' iddiası ile hakkında 'ev hapsi' kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece 'ev hapsi' cezasına çarptırıldı. İki isim de ayrıca adli kontrol şartlarına da tabii tutuldular.

GÜNLÜK TUTMAYA BAŞLAMIŞTI

Kararın ardından Mehmet Ali Erbil sessizliğe bürünürken, Serdar Ortaç ise ev hapsinin ilk saatlerinde sosyal medyadan bir dizi paylaşımda bulunarak günlük tutmaya başladığını duyurmuştu.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Serdar Ortaç, dün akşam saatlerinde radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ortaç'ın Instagram hesabına ulaşılamazken, X (Twitter) hesabını açık tutmayı sürdürdüğü görüldü.

Ortaç'ın Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunuyordu.