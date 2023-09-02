Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor

Ünlü popçu Serdar Ortaç, basın yoluyla kendisi hakkında iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, kumara tövbe ettiğini de belirtiyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü popçu Serdar Ortaç kendisi hakkında basın yoluyla iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' diyen eski eşinin sözlerini mahkeme koridorlarına taşıyacak olan Ortaç kumara tövbe ettiğini de söyledi.

SERDAR KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ DEMİŞTİ

Ünlü popçunun eski eşi Chloe Loughnan " Herkes 'a neden çocuk vermiyor' diyordu. Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs'a kumar oynayama gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum insanlar beni suçladı. Kimse düşünmedi 'belki bir sebebi var' demedi. Aileme söyledim. Annem en yakın arkadaşım, Türkiye'ye gelince o da gördü. Çok riskli bir hayat, eğer çocuk doğursaydım neler yaşardık bilmiyordum o yüzden çocuk yapmadım" diye açıklama yapmıştı.