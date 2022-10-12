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Seray Sever... 'NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ!'

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Seray Sever... 'NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ!'

Zaman zaman ikizleriyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Seray Sever, "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim" sözleriyle bu karelere yenilerini ekledi.

Şimdilerde ikiz kızlarının bakımıyla ilgilenen Seray Sever, bebekleriyle objektif karşısına geçti.

Kızlarını süsleyip poz veren ünlü isim, paylaşımına; "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim.

Allah isteyen herkese nasip etsin. Çocuklarımızın bahtları güzel olsun, Allah iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin.

Canımdan öte canlarım Sofia ve Alya, ne iyi ettiniz de geldiniz.

Bana bu büyük mutluluğu bahşettiniz Allah'ımın izniyle" notunu düştü.

49 yaşında annelik duygusunu tadan Sever'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzel çok" gibi yorumlar geldi.

Seray Severden ikiz kızlarıyla yeni pozlar

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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