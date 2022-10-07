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Şenay Gürler: Torunum Bana Anneanne Demiyor!

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Şenay Gürler: Torunum Bana Anneanne Demiyor!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programında konuğu oyuncu Şenay Gürler anneanne olduğunu söyledi ve torununu anlattı.

NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına oyuncu Şenay Gürler katıldı. Taylan "Kimse inanmayacak belki ama sen genç yaşta anneanne oldun" diye konuya girince Şenay Gürler gülümseyerek cevap verdi.

Gürler, anneanne olmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"O zaten bana Şenay diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum, görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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