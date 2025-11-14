Haberler

Arka Sokaklar'dan Duygusal Anlar: 'Sürgün' Şarkısıyla Şehitlerimize Selam

Güncelleme:
KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak bölümünde Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısını kullanıyor. Şarkı, 19 yaşında lösemi tedavisi gören Yasemin Nenni'nin hatırasına ithaf edilerek, Gürcistan sınırında görev dönüşü şehit olan askerlerimize adandı. İzleyicilerde duygusal bir etki yaratan tanıtım, sosyal medyada geniş yankı buldu ve dizi ekibine teşekkürler yağdı.

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar, toplumsal olaylara duyarlılığını bir kez daha gösterdi. D Media imzalı yapımın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Selda Bağcan'ın 'Sürgün' isimli unutulmaz eseri kullanıldı. 19 yaşında lösemiye yenik düşen Yasemin Nenni'nin ölmeden önce çektiği video ile hafızalara kazınan şarkı, bu kez Gürcistan sınırında görev dönüşü düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize ithaf edildi. 'Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum' dizeleriyle yürekleri dağlayan eser, ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

DUYGU FIRTINASI YAŞATTI

Sözleri Nihat Behram'a ait olan 'Sürgün', tanıtımın yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Rıza Baba ve ekibinin şehit haberi aldığı sahnede duyulan 'Buna nasıl can dayanacak' repliğinin Selda Bağcan'ın güçlü yorumuyla birleşmesi duygu fırtınası estirdi.

'KAHRAMANLARA SELAM DURDULAR'

Lösemi hastası Yasemin Nenni'nin, hasta yatağında söylediği video ile milyonların kalbine dokunan şarkının bu kez şehitlerimize adanması izleyicilerden büyük takdir topladı. Arka Sokaklar izleyicileri, tanıtımın ardından duygularını sanal medyada paylaştı. 'Arka Sokaklar ekibi şehitlerimizi unutmadı', 'Arka Sokaklar'ı efsane yapan işte bu duyarlılık', 'Kahramanlarımıza selam durdular' yorumlarıyla dizi ekibine ve Kanal D'ye teşekkür mesajları yağdı.

D Media imzalı Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.

İŞTE O ŞARKI 'SÜRGÜN'

Uyandırın anamı

Söyleyin gidiyorum

Yolumu gözlemesin

Dönemem belki geri

Arkadaşlarım duysun

Kardeşim bunu bilsin

Söyleyin gidiyorum

Dönemem belki geri

Babama haber salın

Çiçekler onda kalsın

Sulasın günaşırı

Dönemem belki geri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
