Selami Şahine doğum günü sürprizi 75 yıllık bir rüyadayım

Doğum günü heyecanını Alaçatı konserinde sevenleriyle birlikte karşılayan usta sanatçı, 'Seninle Başım Dertte', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Özledim' ve 'Sefam Olsun' gibi hit şarkısından oluşan repertuvarı ile hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Selami Şahin'i bu özel günde, oğlu Lider Şahin ve 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünün solistlerinden Derya Bedavacı yalnız bırakmadı. Lider Şahin, babası ile seslendirdiği 'Rezil Rüsva' şarkısını, Derya Bedavacı ise saygı albümünde yorumladığı 'Namert Olayım'ı usta müzisyenle birlikte okudu. Usta sanatçının sürpriz doğum günü pastası, oğlu Lider Şahin ile ortaklaşa seslendirdiği Rezil Rüsva şarkısının hemen ardından kesildi. Pastayı sanatçının eşi Didem Şahin, oğlu Emirhan Şahin ve kızı Meryem İrem Şahin sahneye getirdi. Selami Şahin, kutlama boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Yaş gününden sonra sahnesine eden müzisyen, 'Başta ailem ve siz değerli dinleyenlerime çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. 75 yıllık bir rüyadayım, Allah'ıma şükürler olsun ki bu günlerdeyim. Sizin sevginizle sahnelere çıkıyorum. Bu yaşıma sizin sevginizle geldim. Ne büyük dualar etmişim ki, dileklerim bir bir gerçek olmuş. Yeni yaşımda dileklerim bu yönde. Allah sizleri başımdan eksik etmesin, sizleri çok seviyorum' diyerek, yeni yaşında duygularını dile getirdi.

Doğum günü heyecanını Alaçatı konserinde sevenleriyle birlikte karşılayan usta sanatçı, 'Seninle Başım Dertte', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Özledim' ve 'Sefam Olsun' gibi hit şarkısından oluşan repertuvarı ile hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

DÜETLER GECEYE DAMGA VURDU

Selami Şahin'i bu özel günde, oğlu Lider Şahin ve 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünün solistlerinden Derya Bedavacı yalnız bırakmadı.

Lider Şahin, babası ile seslendirdiği 'Rezil Rüsva' şarkısını, Derya Bedavacı ise saygı albümünde yorumladığı 'Namert Olayım'ı usta müzisyenle birlikte okudu.

TÜM AİLE PASTA KESTİ

Usta sanatçının sürpriz doğum günü pastası, oğlu Lider Şahin ile ortaklaşa seslendirdiği Rezil Rüsva şarkısının hemen ardından kesildi.

Pastayı sanatçının eşi Didem Şahin, oğlu Emirhan Şahin ve kızı Meryem İrem Şahin sahneye getirdi. Selami Şahin, kutlama boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

"DİLEKLERİM BİR BİR GERÇEK OLDU"

Yaş gününden sonra sahnesine eden müzisyen, "Başta ailem ve siz değerli dinleyenlerime çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. 75 yıllık bir rüyadayım, Allah'ıma şükürler olsun ki bu günlerdeyim.

Sizin sevginizle sahnelere çıkıyorum. Bu yaşıma sizin sevginizle geldim. Ne büyük dualar etmişim ki, dileklerim bir bir gerçek olmuş. Yeni yaşımda dileklerim bu yönde.

Allah sizleri başımdan eksik etmesin, sizleri çok seviyorum" diyerek, yeni yaşında duygularını dile getirdi.