Selahaddin Eyyubi'nin Esaretten Kurtuluşu

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 13. bölümünde neler olacak:

Alplarını kurtarmak için Gazze'ye giden Selahaddin, yakalanmıştır. Gregor ve Viktorya'nın niyetinde Selahaddin'i öldürmek varken Avram'ın istediği ise Selahaddin'den Zengi Devleti'ne ait sırları öğrenmektir.

Selahaddin'den aldığı sırlarla Zengi Devleti'ni etkisiz hale getirecek ve kuracağı Krallığın önünde bir engel kalmayacaktır.

Esir altında ve işkence içinde olan Selahaddin, Avram'a tek kelime bile etmez. Ne olursa olsun buradan kurtaracak ve en başından beri Yahudi olduğunu bildiği Avram'ın büyük gücünün nereden geldiğini öğrenecektir.

Avram ise Selahaddin'i obasına saldırmakla tehdit eder. Selahaddin ya devletin sırlarını verecek ya da Gregor onun obasını yakıp kül edecektir.

Selahaddin'in esir düşmesi obasını büyük bir tehlikenin içine doğru sürüklerken Sultan Nureddin, Selahaddin'i kurtarmak için Gazze'ye gitmeye karar verir. Fakat Gregor'un tehdidi onu büyük bir ikilemin içine sokar.

Sultan Nureddin ya Selahaddin'in kurduğu obasını kaldırtacak ya da onun ölümünü görecektir. Büyük bir ikilemin içerisine düşen Sultan Nureddin bir taraftan Selahaddin'i düşünürken diğer taraftan Mevdud'un baskılarına maruz kalır.

En başından beri obanın kurulmasını istemeyen Mevdud, Selahaddin'in durumunu fırsat bilip Karategin üzerinden oyunlarına devam eder.

Canları pahasına Selahaddin'in kurduğu obayı korumak için siper olan Eyyubiler bir taraftan Mevdud ve Karategin'e direnirken diğer taraftan da Haçlılar'ın olası baskınına karşı hazırlanmaya koyulur.

İşkencelerle ve tehditlerle Selahaddin'i konuşturmaya çalışan Avram istediğini alabilecek midir? Obayı basmak için harekete geçen Gregor, Selahaddin'in obasını yakıp yıkacak mıdır?

Esir altında olan Selahaddin, Avram'ın elinden kurtulup tehlike altında olan obasını kurtarabilecek midir?