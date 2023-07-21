Seksenler berber Recep kimdir? Seksenler berber Recep rolünü oynayan Nejat Birecik kimdir?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Seksenler berber Recep hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Seksenler berber Recep'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Seksenler berber Recep kimdir? Seksenler berber Recep rolünü oynayan Nejat Birecik kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Seksenler berber Recep hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Seksenler berber Recep'in hayatını araştırıyor. Peki, Seksenler berber Recep kimdir? Seksenler berber Recep rolünü oynayan Nejat Birecik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

SEKSENLER BERBER RECEP KİMDİR?

Seksenler dizisindeki berber Recp rolünü, Nejat Birecik canlandırmıştır.

SEKSENLER BERBER RECEP ROLÜNÜ OYNAYAN NEJAT BİRECİK KİMDİR?

A. Nejat Birecik (d. 1963, Hatay), Türk tiyatrocu, yönetici.

22 Ekim 2014 tarihinde vekaleten atandığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine 12 Ocak 2017 tarihinde asaleten atandı. 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğretimine Karabük'te başladı. Daha sonra İskenderun Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Liseye yıllarında tiyatrocu olmaya karar verdi. 1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro ana sanat dalında eğitim gördü; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen'in öğrencisi oldu. 1990 yılında mezun oldu.

1990-1991 yılları arasında Tiyatro Stüdyosu'nun kuruluşunda bulunduktan sonra Dormen Tiyatrosu'nda yaklaşık 5 yıl, ağırlıklı fars türü oyunlarda görev yaptı. 1996 yılında kısa süreliğine ABD'ye gitti. Türkiye'ye döndükten sonra televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Ağustos 2000'de Hilal Birecik ile evlendi. Çiftin Defne adında bir kız çocukları vardır

2000 yılında Kenan Işık'ın davetiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. 2004 yılında genel sanat yönetmeni yardımcılığı ve yönetim kurul üyeliğine seçildi. 2007-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevine vekâleten atanan Birecik, 2009 yılında asaleten atandı ve 2012 yılına kadar sürdürdü.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejist Genel Sanat Yönetmeni olan sanatçı, daha sonra TRT Kültür Başdanışmanı olarak görev aldı.

2014 yılının Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nejat Birecik'i Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atadı. 12 Ocak 2017 tarihinde asaleten atandı.

NEJAT BİRECİK OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NEDİR?

Diziler

2023 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2013 - Tatar Ramazan

2012 - Seksenler (Berber Recep rolüyle)

2010 - Çocuklar Duymasın 2010 (Psikolog Sinan rolüyle)

2008 - Canım Ailem (Tacettin rolüyle)

2007 - Son Tercih (Hayri rolüyle)

2007 - Zoraki Koca (Nejat rolüyle)

2006 - Kız Babası (Vehbi rolüyle)

2005 - Erkek Tarafı (Şakir rolüyle)

2004 - Çocuklar Ne Olacak, (Psikolog Sinan rolüyle)

2004 - Sihirli Lamba

2003 - Alacakaranlık (Tekin rolüyle)

2002 - Çocuklar Duymasın (Psikolog Sinan rolüyle)

2002 - Koçum Benim (Kimya hocası rolüyle)

2002 - Vaka-i Zaptiye (Hurşit rolüyle)

2001 - Yeditepe İstanbul (Yalçın rolüyle)

2001 - Şen Kahkahalar

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Aliş rolüyle)

1999 - Aşkın Dağlarda Gezer (Beyto rolüyle)

1993 - Hastane (Nevzat Tolga rolüyle)

1990 - İz Peşinde

Filmler

2010 Memlekette Demokrasi Var (Altındiş rolüyle)

2006 Sınav (Adnan rolüyle)

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Avukat rolüyle)

2004 Hababam Sınıfı Askerde (Saim Şaban rolüyle)

2000 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

1999 Güle Güle

1999 Hayal Kurma Oyunları (lokanta müdavimi rolüyle)

1990 Küçük ve Sonsuz Yürek

Ödüller

2008 Direklerarası En İyi Reji Ödülü - Rita isimli oyunuyla