Sekiz Yıllık Eşinden Boşanmıştı! Yeni Sevgilisiyle Artık Kaçmıyor - Haberler

Sekiz Yıllık Eşinden Boşanmıştı! Yeni Sevgilisiyle Artık Kaçmıyor

Yaza Partiyle 'Merhaba' Dediler! Sekiz Yıllık Eşinden Boşanmıştı! Yeni Sevgilisiyle Artık Kaçmıyor 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, önceki gün sevgilisi piyanist ve besteci İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir süre önce 8 yıllık evliliğini bitiren Fırat Tanış yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'in özel haberine göre; 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, sevgilisi ünlü piyanist İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken sevgililer görüntülenince suratları asıldı. Basın mensuplarının tüm sorularını cevapsız bırakan sevgililer "Konuşmayacağız" demekle yetindi. ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ Aslında Fırat Tanış ile İklim Tamkan ikilisini ilk kez 2020 yılında yan yana görmüştük. Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı. Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Snob Magazin / Magazin Fırat Tanış Nişantaşı Aziz Magazin Haberler

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