Haberler

Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Haber Videosunu İzle
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sefo, sahur vakti çektiği videolarla hem güldürdü hem de tartışma yarattı. O anlara takipçilerinden farklı yorumlar geldi.

  • Şarkıcı Sefo, sahur vaktinde sosyal medyada yemeği fazla abarttığını gösteren bir video paylaştı.
  • Sefo, sahurun son 3 dakikasında çay, su ve elektronik sigara içtiği bir video daha paylaştı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Sefo'nun sahur davranışlarını eleştiren yorumlar yaptı.

Şarkıcı Sefo, sahur vaktinde sosyal medyada paylaştığı videolarla hem takipçilerini güldürdü hem de tartışma yarattı. Paylaştığı videoda sahurda yemeği fazla abarttığını esprili bir dille gösteren Sefo, 'Önce açın, halinden anlayacağız, diye ben öyle bir yedim ki günaha bile girmiş olabilirim' dedi.

''SON 3 DAKİKA VİDEOSU GÜLDÜRDÜ''

Ardından sahurun son 3 dakikasında içtiği çay, su ve elektronik sigarayla çektiği diğer videosu da dikkat çekti.

Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sefo'nun bu paylaşımları mizahi bir şekilde karşılanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları sahur vaktindeki davranışlarını eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz odan biraz bundan', 'Ölmeye mi bakıyorsun?' ve 'Bu ben' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim