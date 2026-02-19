Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Şarkıcı Sefo, sahur vaktinde sosyal medyada paylaştığı videolarla hem takipçilerini güldürdü hem de tartışma yarattı. Paylaştığı videoda sahurda yemeği fazla abarttığını esprili bir dille gösteren Sefo, 'Önce açın, halinden anlayacağız, diye ben öyle bir yedim ki günaha bile girmiş olabilirim' dedi.

''SON 3 DAKİKA VİDEOSU GÜLDÜRDÜ''

Ardından sahurun son 3 dakikasında içtiği çay, su ve elektronik sigarayla çektiği diğer videosu da dikkat çekti.

Sefo'nun bu paylaşımları mizahi bir şekilde karşılanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları sahur vaktindeki davranışlarını eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz odan biraz bundan', 'Ölmeye mi bakıyorsun?' ve 'Bu ben' gibi yorumlarla tepki gösterdi.