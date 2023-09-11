SEFO ISITTI, SERTAB COŞTURDU!

Çevre ilçe ve illerden binlerce müzikseverin de akın ettiği konserde Sefo, hem sahne şovları hem de şarkılarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti.

Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan Sertab Erener, dünden bugüne şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere muhteşem bir atmosfer yaşattı.

SAHNEDE ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE

Konserde Sertab Erener'e Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından tarafından sanatçıya kendisinin bir yağlı boya tablosu hediye edildi.

Başkanın elinden hediyesini alan Erener, "Sahnede aldığım en güzel hediye" şeklinde konuştu. Sanatçı yaptığı konuşmada İzmir'in kurtuluşunu kutlayarak İzmirlilerden büyük alkış aldı.