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Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle

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Dilan Polat'ın 9.5 aylık cezaevi serüveni sonrası lüks yaşam tarzı ve Sefo ile olan ilişkisi gündem oldu. Çiftin sosyal medya 'detoksu' kısa sürerken, Polat, takipçileriyle her adımını paylaştı. Lüks yaşam tarzından ödün vermediği gözlenen Polat, bu durumunu 'sponsorlar sağ olsun' diyerek açıkladı. Ayrıca, geçmiş günleri yad eden Polat, Sefo'nun 'İmparator' şarkısını dinleyerek Sefo'yu etiketledi ve 'Nerelerdesin!' diye sordu. Sefo ise yeni çıkardığı 'Kaçak Göçek' şarkısıyla yanıt verdi.

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni, 19 Ağustos'ta sona erdi ve hemen ardından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını söyleyen çiftin "detoksu" ise beklenmedik şekilde kısa sürdü. Dilan, günde 40'tan fazla hikaye paylaşarak, her adımını takipçileriyle paylaştı. Geçim derdi çektiklerini dile getirse de, lüks yaşam tarzından ödün vermedi; marka kıyafetleri ve şık mekanlarda yemekleriyle göz doldurdu. "Sponsorlar sağ olsun!" diyerek bu durumuna da adeta kılıf uydurdu.

YAKIN ARKADAŞ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Son dönemde Dilan'ın geçmişe dönük anıları canlanırken, Sefo ile olan ilişkisi de gündeme geldi. 2022'deki evlilik yıl dönümü partisinde Sefo'nun verdiği özel konserde genç şarkıcıya teşekkür ederi Dilan Polat, çok yakın arkadaş olduklarını vurgulayarak "Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadın" demişti.

SEFO'DAN DİLAN'A 'MANİDAR' CEVAP

Geçmiş günleri yad eden Dilan, arabasında Sefo'nun "İmparator" şarkısını dinlerken, o anları kayda aldı ve Sefo'yu etiketleyerek "Nerelerdesin!" diye sordu. Sefo, bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Yeni çıkardığı "Kaçak Göçek" şarkısıyla Dilan'a yanıt vererek, "Abla, kaçak Göçek dinle" dedi.

Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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Yorumlar (1)

sinan çayırcı:

Tamam artık bir 20 yıl ülke Dilan polatı izleyecek .

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