Şebnem Schaefer Şanlıurfa'da Defilede Podyuma Çıktı

ŞANLIURFA'da düzenlenen bir defilede model Şebnem Schaefer, podyuma çıktı. Etkinliğin ardından Schaefer, sıra gecesine katıldı.

Kentte faaliyet gösteren bir butiğin 15'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Şebnem Schaefer'in katılımı renkli görüntülere sahne oldu. Yeni tasarımların sergilendiği etkinlikte Schaefer, podyuma çıktı. Etkinliğin ardından Şebnem Schaefer sıra gecesine katılarak, halay çekti.