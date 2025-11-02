Haberler

Şebnem Schaefer Şanlıurfa'da Defilede Podyuma Çıktı

Şanlıurfa'da düzenlenen defilede model Şebnem Schaefer, butiğin 15'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde podyuma çıktı. Etkinlik sonrası sıra gecesine katılarak halay çekti.

ŞANLIURFA'da düzenlenen bir defilede model Şebnem Schaefer, podyuma çıktı. Etkinliğin ardından Schaefer, sıra gecesine katıldı.

Kentte faaliyet gösteren bir butiğin 15'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Şebnem Schaefer'in katılımı renkli görüntülere sahne oldu. Yeni tasarımların sergilendiği etkinlikte Schaefer, podyuma çıktı. Etkinliğin ardından Şebnem Schaefer sıra gecesine katılarak, halay çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
