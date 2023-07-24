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Şebnem Schaefer Barbie benzetmelerine esprili yanıt verdi

Magazin Haberleri

Ünlü sunucu Şebnem Schaefer, Barbie benzetmelerine esprili bir şekilde yanıt vererek tartışmalara son noktayı koydu.

Şebnem Schaefer, çocukların bile kendisini oyuncak sanmasını ve hatta Çin'de bile Barbie'nin oyuncak versiyonunun üretilmiş olmasını gülerek karşıladı.

"-Sürekli Barbie konseptli iş teklifleri alıp, çekimler yapıyorsam ve küçüklüğümden beri tanıdığım, tanımadığım herkes bana Barbie diyorsa; evet sanırım bu konu tartışmaya kapalıdır" diyen Şebnem Schaefer, sevgilisi Eray Yasin Işık'ın paylaşımıyla da destek gördü.

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Ünlü sunucu, aynı zamanda hayranlarının yaptığı bir videoyla Barbie'ye olan benzerliğini de gözler önüne serdi. Barbie kimliğiyle gündemde olan Şebnem Schaefer, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Kendisine yöneltilen Barbie benzetmelerini esprili bir şekilde karşılayarak, hakkındaki tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Çin Halk Cumhuriyeti Eray Yasin Işık Şebnem Schaefer Magazin Haberler

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