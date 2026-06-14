Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra İzmir'de sahne aldı

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından İzmir'de verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri duyurulduğu andan itibaren dakikalar içinde tükenen konserde, binlerce müziksever alanı doldurdu.

En son 6 yıl önce, 7 Mart tarihinde İzmir'de sahne alan Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini 3 Haziran'da İstanbul'da bozmasının ardından, konser serisinin ikinci durağı olarak dün akşam İzmir Arena'da hayranlarıyla buluştu. Konser saatinden çok önce alana akın eden İzmirli müzikseverler, kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük bir coşkuyla beklenen sanatçı, sahneye çıktığında alanda alkış tufanı koptu.

Sahnedeki dev led ekranlarda sanatçının geçmişini simgeleyen 'Anka kuşu' metaforlu görseller eşliğinde başlayan konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarıyla açılış yaptı. Gece boyunca performansından ödün vermeyen Ferah, "Kalbim Mezar", "Koridor", "Birileri Var", "Can Kırıkları", "Bugün", "Yağmurlar", "Sil Baştan", "Yalnız", "Sigara", "Fırtına" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını alanı dolduran dev koroyla birlikte tek bir ağızdan seslendirdi. Konserin kapanışı ise görsel bir şölenle yapıldı; sanatçı "Hoşçakal" şarkısını söylerken sahneye yapay kar yağdırıldı.

Sahnede duygusal anlar yaşayan ve seyircisine seslenen Şebnem Ferah, "Hem ben hem ekip arkadaşlarım, hepimiz birlikte sizi çok özledik" ifadelerini kullandı. Ferah'a sahnede yıllardır birlikte çalıştığı kemik kadrosu; klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemeli sazlarda Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

Ünlüler akın etti

İzmir Arena'da rekor bir katılıma imza atılan gecede, sanat camiasından tanınmış isimler de Şebnem Ferah'ı dinlemeye geldi. 20 yıl aradan sonra ilk defa konser izlemeye geldiğini belirten Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal'ın yanı sıra; Şebnem Ferah bandanası takan Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Salih Bademci konserin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Yoğun ilgi ve talep üzerine, Şebnem Ferah'ın 21 Haziran tarihinde yeniden İzmir'de sahne alacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı