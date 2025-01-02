Şebnem Dönmez'den aşk pozu

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla 10 yıldır bekar olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, bekarlığa veda ettiğini yılın ilk aşk karesiyle duyurdu.

Son dönemde ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisindeki Heves rolüyle gündemde olan ancak birkaç hafta önce kadrodan ayrılan 50 yaşındaki başarılı oyuncu Şebnem Dönmez, 10 yıldır süren bekarlığa veda ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada 10 yıldır bekar olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez, "Eskiden ben gölge taraflarım ortaya çıktığı zaman karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı." demişti.

Bu açıklama üzerine sevgilisinin kim olduğu merak edilen Şebnem Dönmez, yeni aşkını ilk kez paylaştı. Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu öğrenilirken, aşk paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.